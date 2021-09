Provincie Luik scherpt coronamaatregelen aan: verbod op dansfeesten en nachtwinkels om 1 uur dicht

De Waalse regering buigt zich "donderdag of volgende week" over eventuele versoepelingen van de mondmaskerplicht. Zo zei minister-president Elio Di Rupo (PS) eerder op de dag in het Waalse parlement.

"We hebben nog geen standpunt over het Covid Safe Ticket - het gewest heeft advies gevraagd aan de Risk Assessment Group (RAG) - of over het mondmasker. We bespreken het donderdag of volgende week in de regering", zei Di Rupo.

De Vlaamse regering zal mogelijk woensdag een beslissing nemen om de coronapas, het Covid Safe Ticket, eventueel breder in te zetten. Woensdag is er ook overleg met het onderwijsveld over de coronamaatregelen.