Huisartsen in Antwerpen kunnen binnenkort met vragen over dementie terecht bij referentiearts

De provincie Antwerpen heeft het meeste aantal mensen met dementie van heel Vlaanderen: het zijn er nu 33.500 en dat aantal zal over 50 jaar verdubbeld zijn. In het nieuwe actieplan dat vandaag is voorgesteld door minister Wouter Beke (CD&V) staat dat er in de Vlaamse provincies op korte termijn een referentiearts komt die gespecialiseerd is in dementie. "Een belangrijke stap vooruit", zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaamse Expertisecentrum Dementie in Antwerpen.