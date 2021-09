Hoe doorstaan eeuwenoude sequoia's in Californië zware bosbrand? "Te gevaarlijk om schade op te meten"

Vrijdag luidde het nog dat vlammen het meest westelijke punt van het Giant Forest bereikt hadden, de locatie in het park waar de 2.000 eeuwenoude sequioa's staan. Daar raakten ze aan een groep seqoia's die bekendstaat als de Four Guardsmen (Vier bewakers, red), die de "ingang" van het Giant Forest vormen. Bovendien bereikte het vuur ook andere zones waar sequoia's staan, zoals Long Meadow Grove, met de Trail of 100 Giant Sequoias, een nationaal monument.



Het vuur is dit weekend volgens de hulpdiensten nog aangewakkerd. De combinatie van hitte, droogte en sterker wordende wind dragen bij tot "kritieke omstandigheden." Maar hoe het Giant Forest met General Sherman eraan toe is? "Ze weten het nog niet" zegt Valerie Trouet in "De ochtend" op Radio 1. Zij is professor aan de University of Arizona in de VS en gespecialiseerd in dendrochronologie, het onderzoek naar jaarringen van levende en dode bomen.