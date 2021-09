Wie deze winter gaat skiën in Oostenrijk, zal coronapas nodig hebben in de skilift

De Oostenrijkse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd voor het komende wintersportseizoen. De coronapas speelt een centrale rol. Zo mag enkel wie gevaccineerd, recentelijk hersteld of negatief getest is de skilift in. Als het aantal coronapatiënten op intensieve zorg toeneemt, kunnen de regels strenger worden, zeker voor wie niet gevaccineerd is.