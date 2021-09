Studenten Thomas More Hogeschool kunnen zich laten vaccineren op de campus

"Studenten die nog twijfelen of die nog niet de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, willen we alsnog de kans geven. Om het ze zo makkelijk mogelijk te maken, gebeurt dat inderdaad op de campus zelf", zegt Elhasbia Zayou, diensthoofd studentenvoorzieningen bij Thomas More Hogeschool. "Het is een open oproep. Het blijft een vrijwillige keuze natuurlijk, maar we hopen toch dat er toch wat studenten zich nog zullen laten vaccineren. Dan kunnen we een nieuwe lockdown vermijden en het hele academiejaar door in code groen blijven doorgaan."