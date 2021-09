Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen zoekt extra vrijwilligers: “Nood aan luisterend oor blijft na corona groot”

Nu de crisis weg lijkt te ebben, blijft Tele-Onthaal veel oproepen krijgen. De organisatie zoekt daarom extra mensen, bovenop de 140 krachten die er nu al zijn. “Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe meer mensen we ook kunnen helpen via chat of aan de telefoon. We hopen dit najaar al zeker 20 nieuwe mensen te kunnen opleiden”, verklaart Laure Reyntjens van Tele-Onthaal.