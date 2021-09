Tessenderlo krijgt een nieuwe burgemeester: Karolien Eens volgt op 1 januari Fons Verwimp op.

Fons Verwimp had in 2014 ook al eens aangekondigd, dat hij zou stoppen als burgemeester. Maar door zijn achterban werd hij er toen van overtuigd om de lijst toch weer aan te voeren. Bij de coalitievorming na de laatste verkiezingen waren al enkele wissels vastgelegd, maar die van de burgemeester stond daar niet bij. Maar nu stopt Fons Verwimp er dus wèl mee. Donderdagavond zal hij tijdens een persconferentie meer details bekendmaken.

De huidige eerste schepen Karolien Eens zal Verwimp op 1 januari opvolgen. Zij kan zich zo ook profileren in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De kans is groot dat tegen dan Tessenderlo fuseert met Ham. In Tessenderlo vormen Vooruit-SPil en CD&V de meerderheid, in Ham zit de CD&V met Open VLD in de meerderheid.