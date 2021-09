Verdachte van dodelijk verkeersongeval in Marke geeft zichzelf aan, de Fransman van 18 had geen geldig rijbewijs

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond kwart voor tien langs de E17 ter hoogte van het Shell-tankstation in Marke, bij Kortrijk. Een Franse wagen reed niet rechtdoor op de snelweg, maar nam ook de afslag naar de snelwegparking niet. Het voertuig reed frontaal in op het betonblok aan de splitsing. De wagen is verschillende keren over de kop gegaan en daarna in de struiken beland naast de snelweg.