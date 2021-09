Werken aan Sint-Pietersstation in Gent naar een nieuwe fase

Naast alle vernieuwingswerken aan de perrons en de sporen, komt er ook een nieuw tram- en busstation, is er een projectontwikkeling aan de Koningin Fabiolaan. Ook het S-gebouw aan het Koningin Mathildeplein en het publiek domein in de stationsbuurt wordt heringericht. Op 12 oktober is er een infomarkt in de oude tramtunnel van het station waar informatie kan verkregen worden over de werken.