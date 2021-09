Vrijwilligers aan  Dender strijdbaar na sluikstort uren na opruimactie: "Dit motiveert ons nog meer door te gaan"

In de Denderstreek zijn, net als elders in het land, afgelopen zaterdag heel wat vrijwilligers uitgerukt om zwerfvuil op te ruimen in het kader van de "World Cleanup Day". Dat gebeurde op 4 verschillende locaties langs de Denderrivier om mensen te sensibiliseren en aan te zetten om geen vuil meer achter te laten. Zo'n 170 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen in Affligem, Dendermonde, Denderleeuw en Geraardsbergen. Ze haalden samen net geen 400 kilogram zwerfafval op. Amper enkele uren na de actie was één van de locaties al opnieuw een stort.