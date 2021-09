Vurige Vijvers trekt lichtspektakel door naar stadscentrum van Genk: "Wie met fiets komt, krijgt gratis drankje"

De wandelroute zelf wordt dit jaar opgedeeld in twee verschillende werelden. “Het parcours duurt ongeveer één uur, en leidt je eerst langs Schemerland, het lichtparcours”, gaat Kriekemans verder. “Hier staan magische feeërieke lichtinstallaties centraal. Wandel je verder, dan kom je terecht in een Vuurland vol vuurspektakel. De eindbestemming van de route is het Vuurdorp met horeca waar je terecht kan voor een hapje en een drankje. Omwille van de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers is Vurige Vijvers een COVID Safe evenement. Naast het inkomticket is ook een geldig Covid Safe Certifiaat voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar nodig. De stad zal geen COVID-testen voorzien.”

De eerste, gratis editie van het licht- en vuurspektakel 'Vurige Vijvers' in 2017 zorgde voor een massale bezoekerstoestroom. Toen daagden ineens 80.000 bezoekers op, het verkeer in de buurt liep strop en in het park was het moeilijk om een goede kijk te krijgen op het spektakel. Daarna werd het event betalend gemaakt.

Vurige Vijvers vindt dit jaar plaats van 30 oktober t.e.m. woensdag 3 november. Een tijdsblok en een ticket reserveren kan via www.vurigevijvers.be