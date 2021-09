Wielrenner en gemeenteraadslid Florian Vermeersch uit Lochristi haalt brons op WK tijdrijden voor beloften: reacties burgemeester en Vermeersch

Ook in de gemeenteraad wordt hij graag gezien: "Hij is ambitieus en leergierig, maar nooit opdringerig." Burgemeester Deswaene suggereert nog dat er misschien iets in de lucht hangt in de omgeving: "Jonas Van de Steene (handbiker) is 4e geworden op de Paralympische Spelen, dat is ook zo een kerel van bij ons. Eerder hadden we Gijs Van Hoecke en dan is er ook nog Evi Van Acker van Zaffelare. Ja, er broeit iets in de streek."