Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos krijgt doodsbedreigingen na communicatie over de wolf

Volgens de woordvoerder maken de wolven in ons land de mensen echt gek. "Ik vrees dat er helaas verkeerde informatie over de wolf de ronde doet op dit moment. En het spijt me om dat te zeggen, maar daar speelt de media niet altijd een nette rol in. Ik heb de voorbije week in de krant verschillende doemscenario's gelezen over de wolf. Van 'We mogen niet meer buiten komen' tot 'Wat als hij mijn kind aanvalt?'. Op die manier wordt de angstpsychose gevoed en daar maken bepaalde mensen misbruik van om foute informatie te verspreiden."

"Zo lees je bijvoorbeeld dat het zou gaan om een probleemwolf in Limburg", vertelt Denaeghel. "Dat is tot nu toe helemaal niet bewezen. Elk gedrag van het dier is biologisch perfect verklaarbaar. Het wordt tijd dat we allemaal nuchter worden en gaan lezen wat de échte feiten zijn over de wolf."