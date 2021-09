Nieuw Vlaams dementieplan voorgesteld: "Extra ondersteuning voor mensen met dementie die thuis wonen"

"Deze getuigenis onderlijnt hoe belangrijk het is dat er extra ondersteuning komt voor mensen met dementie die thuiswonen", zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag in "De ochtend". Vandaag stelt hij zijn nieuwe dementieplan voor. Het is de bedoeling om de expertise die opgebouwd is in de woonzorgcentra rond dementie nu ook in de thuiszorg en bij de eerstelijnszorg te verspreiden.