Zeebrugge verwelkomt eerste cruiseschip sinds begin coronacrisis

De cruisesector werd door de coronapandemie hard getroffen. Inmiddels gelden er strenge maatregelen aan boord om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo moeten alle passagiers en bemanningsleden gevaccineerd zijn of een Covidpaspoort hebben. Maar verblijven de gezelschappen ook in aparte bubbels per dek. Op het schip zelf is er voldoende ruimte voorzien om de passagiers eventueel in quarantaine te plaatsen en ook het nodige medische personeel is mee aan boord.

Zeebrugge verwacht dit jaar nog 26 cruiseschepen. Voor de volgende jaren ziet het er nog beter uit. Voor het seizoen 2022 zijn al 148 kaaiaanvragen ingediend en voor 2023 staat de teller al op 106.