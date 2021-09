Ziekenhuis in Aalst gebruikt robotchirurgie voor tepelsparende borstoperatie: “Kan vooral jongere vrouwen helpen”

In het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Aalst zijn al twee vrouwen geopereerd met een baanbrekende nieuwe techniek om tepelsparende borstamputaties uit te voeren. Het gaat om een primeur in ons land, enkel ziekenhuizen uit Milaan en Parijs gebruiken de techniek al vaker. "We gebruiken robotchirurgie om de borstamputatie uit te voeren", verklaart dokter Koen Traen. "Het grote voordeel is dat we daardoor amper littekens maken, via een kleine insnede halen we weefsel uit de borst. Via dezelfde opening brengen we meteen ook een borstprothese in."