"Karrewiet"-anker verandert naam van Mariam naar Meryem: zo gaat dat in zijn werk

In 2018 is de procedure om je voornaam te laten wijzigen namelijk een stuk eenvoudiger geworden dan voorheen. Je hoeft de keuze zelfs niet te motiveren. De meeste mensen die hun voornaam laten veranderen doen dat omdat ze de naam niet mooi vinden, omdat ze ermee gepest worden of omdat ze een geslachtsverandering ondergingen.

De enige voorwaarde is dat je nieuwe naam geen aanleiding tot verwarring kan geven en dat ze geen schade kan aanrichten aan jezelf of anderen.

Om een aanvraag in te dienen maak je een afspraak bij de gemeente waar je woont. Vergeet bij die afspraak zeker niet je identiteitskaart mee te brengen.

De gemeente bepaalt zelf de prijs maar op heel wat plaatsen, zoals in Gent, Leuven, Brugge en Hasselt is het helemaal gratis. In Antwerpen is een naamswijziging gratis voor transgenders en kinderen, andere mensen betalen vijftig euro.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd duurt het maximaal drie maanden voor je je nieuwe identiteitskaart kan gaan ophalen.