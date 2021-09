21 jongerenambassadeurs voor De Warmste Week over tolerantie: "Die hokjes moeten weg"

Elian werd in de lagere school om allerlei redenen gepest, met "verkeerde" schoenen tot te lang haar of een Italiaanse achternaam. “Ik had het gevoel dat ik een outcast was. Ik heb me vaak eenzaam gevoeld, geen deel van de groep. Dat is de oorzaak dat ik nu nog altijd mensen opmerk die zich in in een bepaald hoekje of hokje van de maatschappij geduwd voelen. Dat is het thema van DDW: we willen van het hokjesdenken af. Ik spreek uit ervaring: in de lagere school had ik helemaal niet het gevoel dat ik mezelf kon zijn.”