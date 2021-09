Afgebrande schutterstoren in Wetteren is definitief geen beschermd monument meer

Schutterstorens zijn een bekende traditie in Vlaanderen en dit was de enige bekende, aldus Diependaele. "We zijn op andere plaatsen gaan zoeken of er nog bestonden, en we bekijken nu of die voldoende erfgoedwaarde hebben om ze te beschermen." Er is een 'kandidaat-toren' in Ronse, maar ook een in Leuven.