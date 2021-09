Als gevaccineerde toch positief getest: 11 dagen lang rood scherm bij scannen coronacertificaat

Tot voor kort kreeg wie volledig gevaccineerd was, altijd een groen scherm bij het inscannen van zijn coronacertificaat. Ook wie ondertussen positief getest had op het coronavirus, bleef een groen scherm krijgen. Hoewel mensen die volledig gevaccineerd zijn en positief testen op het coronavirus 11 dagen in isolatie moeten, maakten sommigen toch misbruik van het groene certificaat om naar evenementen te gaan of op reis te vertrekken.