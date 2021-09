Amerikaanse president Joe Biden spreekt Algemene Vergadering VN toe: "Wij zijn niet uit op nieuwe Koude Oorlog"

"We zijn niet uit op een nieuwe Koude Oorlog of op een wereld die verdeeld is in blokken", zei Biden dan weer wel, verwijzend naar de nieuwe geopolitieke context, waarbij China economisch en militair sterker wordt. Maar de Verenigde Staten zullen hun belangen en hun plaats in de wereld wel vastberaden verdedigen, zei Biden ook. "De VS is bereid om samen te werken met elke natie die vreedzame oplossingen voorstaat."