Antwerpen krikt vaccinatiecijfers jongeren op: 7 op de 10 kregen al minstens 1 prik

Steeds meer Antwerpse jongeren laten zich vaccineren tegen corona. 7 op de 10 twaalf- tot zeventienjarigen kreeg al één prik. Net na de zomervakantie zat de vaccinatiegraad in die leeftijdscategorie in Antwerpen op amper 55%. "Veel jongeren waren in juli en augustus op vakantie of op kamp. Anderen twijfelden nog omdat ze niet meteen tot de grootste risicogroep behoorden. Om al die redenen hebben we ingezet op mobiele vaccinatieteams in meer dan 70 scholen. We zijn ook aanwezig in de wijken met pop-upteams en dat lijkt te werken", zegt schepen voor gezondheidszorg Els Van Doesburg (N-VA).