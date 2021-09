Weerman Frank Deboosere helpt misverstand de wereld uit: "Herfst start niet vandaag maar morgen, op 22 september"

Ook de andere astronomische seizoenen hebben geen vaste data omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de zon. Op het ogenblik dat de zon in de loop van maart loodrecht invalt op de evenaar, begint de astronomische lente. Dit jaar was dat op 20 maart en niet op 21 maart. De zomer begon wel op 21 juni, dat was de dag dat de noordpool de hele dag lang zonlicht kreeg. De winter daarentegen begint wanneer de zuidpool de hele dag in zon baadt. Dit jaar zal dat op 21 december zijn.