CHECK - Nee, er zijn geen "acteurs die coronapatiënten spelen" betrapt in Australië

"Coronapatiënten blijken acteurs!" lezen we op 15 september op Twitter. Daarbij hoort een video van 2 minuten lang, afkomstig van de Australische televisie. Een dokter uit de staat New South Wales zou - zo wordt geclaimd - betrapt zijn op het verspreiden van filmpjes met valse coronapatiënten - gespeeld door acteurs - om de bevolking "angst aan te jagen" of "aan te moedigen tot vaccinatie".