Bakkerij uit Putte pronkt met nieuw streekproduct, Putse Janhagel: "Geheim recept 50 jaar geleden gekregen" 

Antwerpen heeft er een nieuw streekproduct bij: Putse janhagel. Dat is een koekje dat sterk lijkt op speculaas, alleen met andere kruiden. Zo zit er bijvoorbeeld nootmuskaat in. Janhagel is populair in Nederland, maar ook in Putte, bij Stabroek, wordt het veel gegegeten. De Putse janhagel wordt gemaakt bij Bakkerij De Schutter en zij kregen 50 jaar geleden het geheime recept in handen. "We zijn heel trots om als enige in de streek de Putse Janhagel nog te bakken", vertelt Greg De Schutter aan Radio 2 Antwerpen.