BELUISTER Verkeersexpert Hajo Beeckman over de nieuwe fase van aanslepende werken Gentse Sint-Pietersstation

De vernieuwingswerken aan het Gentse Sint-Pietersstation begonnen meer dan 10 jaar geleden en gaan vandaag een tweede fase in. De perrons die er nog niet vernieuwd werden, worden er vanaf nu onder handen genomen. Dat zal enkele jaren duren. Het station is al jaren een bouwwerf en niet alles is er helemaal verlopen als gepland. De werken hebben zelfs 2 jaar stilgelegen. Gent-Sint-Pieters is het drukste station van Vlaanderen, er passeren elke dag zo'n 55.000 mensen. Zij zullen opnieuw lichte hinder ondervinden van de werken. VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman legt uit wat er intussen allemaal gebeurd is.