Ook bevoorradingsproblemen in  bouwsector in Limburg: "6 op 10 bouwprojecten vertraagd" 

Naast de bevoorradingsproblemen heeft de bouwsector ook te maken met grote prijsstijgingen voor materialen, waardoor bouwbedrijven vaker met dagprijzen werken of herzieningscontracten. “Dat is om prijsverschillen op een juiste en correcte manier te kunnen opvangen, en om het leefbaar te houden voor bouwbedrijven.”, zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg. “Het is bijna niet mogelijk hen vandaag te vragen om een prijsofferte in te dienen die pas over drie maanden uitgevoerd wordt. En die prijs fluctueert vandaag de dag zo snel, dat je zelfs niet meer kan spreken van een break-even. Men moet dus noodgedwongen met prijsvoorzieningen werken of met een dagprijs.”