Braziliaanse president Bolsonaro mag New Yorkse restaurants niet binnen zonder vaccin en eet dan maar pizza op straat

Of Bolsonaro en zijn entourage een poging gedaan hebben om toch een restaurant binnen te raken maar overal nul op het rekest kregen of wisten dat ze nergens binnen zouden raken en meteen beslisten om voor pizza uit het vuistje te gaan, is niet echt duidelijk. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, had de wereldleiders - en Bolsonaro in het bijzonder - wel gewaarschuwd zich te laten vaccineren. "Als je niet gevaccineerd wil zijn, kom dan niet", was zijn advies.

In het gebouw van de Verenigde Naties kan Bolsonaro hoe dan ook binnen. Aanvankelijk had de stad New York aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties laten weten dat iedereen in de zaal waar de toespraken worden gehouden, gevaccineerd moet zijn, omdat het om een congrescentrum gaat. De voorzitter steunde dat, maar keerde nadien zijn kar en zei dat een vaccinbewijs niet nodig was en dat een systeem van "op erewoord" zou gelden.