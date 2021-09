De natte zomer van 2021 zal binnen honderd jaar nog zichtbaar zijn... voor wie boomringen kan lezen

"We nemen stalen van de boomringen en aan de hand van de dikte van de ringen kunnen we zien of het een nat of droog jaar was. Hoe breder de ring, hoe natter het jaar", aldus Steppe. Zeker na een paar droge jaren, zoals nu het geval was, zal dat contrast goed opvallen. "Droogte zorgt ervoor dat de boom minder water kan opnemen en minder aan fotosynthese kan doen. Daardoor wordt de groei belemmerd en dat zien we in het groeipatroon."