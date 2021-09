Bromgeluid in Lanaken terug van nooit weggeweest: "Met ramen dicht 's nachts nog steeds hoorbaar"

Schepen van Leefmilieu Christel Gorissen (sp.a - GROEN) reageert op de klacht. "Uiteraard zijn de gemakkelijkste en minder ingrijpende maatregelen eerst genomen. Andere maatregelen worden pas uitgevoerd als we het effect van die eersten zien", legt Gorissen uit. "In juni was er een eerste overleg en daaruit bleek dat het geluid al veel minder fel was." De schepen vraagt om verdere overlast te blijven melden. "We willen nota nemen van wanneer de overlast plaatsvond, zodat we heel kort op de bal kunnen spelen met ons halfjaarlijks overleg."

Inge, die ook al bij de gemeente melding maakte van de bromgeluiden, heeft begrip voor het feit dat bepaalde maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden in één jaar tijd. "Zo kwam er ook een geluidsmuur rond het centrum van Lanaken, en we beseffen dat dat niet meteen afgewerkt raakt, maar wij wonen buiten het centrum en hebben evengoed last van dat geluid. We merken daarnaast ook dat het probleem leeft bij mensen in de Lanaakse deelgemeenten, zoals Gellik en Veldwezelt, en dat het geluid al eens hoorbaar was tot in Maastricht."