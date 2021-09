Houden fietsers genoeg rekening met voetgangers? "Smalle ruimte die we moeten delen creëert conflict", zegt Fietsersbond

Filmjournalist Robin Broos schrijft in een column in De Standaard dat hij als voetganger vooral van fietsers schrik heeft. Hij noemt fietsers dan ook "de nieuwe automobilisten" wat tot een kleine rel leidde in zijn inbox en op sociale media. Vooral fietsers voelden zich aangesproken. "Het klopt nochtans wat hij zegt", reageert de Fietsersbond. "We moeten meer rekening houden met voetgangers en met elkaar."