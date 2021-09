Burgemeester van Houthalen-Helchteren gehackt: "Alain Yzermans heeft een bestand met u gedeeld"

De hacker had er ook voor gezorgd dat de burgemeester geen mails meer leek te krijgen. "Dat was wel grappig: blijkbaar gingen mijn binnenkomende mails meteen naar mijn prullenmand. Waardoor ik geen enkele mail meer leek te krijgen." Maar ook dat is verholpen door de ICT-dienst. "Gelukkig maar, want ik ben eigenlijk een digitale analfabeet", lacht Yzermans. "Ik ben er wel de hele voormiddag mee bezig geweest!" Intussen werkt zijn mailbox opnieuw, want hij heeft al 700 mails gekregen.