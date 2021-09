Canadese premier Justin Trudeau op weg naar verkiezingsoverwinning, maar wellicht geen absolute meerderheid

Trudeau leidde voordien ook al een minderheidsregering, nadat hij in 2019 zijn meerderheid had verloren. Daardoor was hij aangewezen op de steun van oppositiepartijen om onderdelen van zijn beleid door het parlement goedgekeurd te krijgen. De nieuwe (vervroegde) verkiezingen hebben die situatie dus niet kunnen verhelpen. Trudeau had gegokt dat hij met het uitschrijven van vervroegde verkiezingen een meerderheidsregering had kunnen vormen.