China opent experimentele thoriumreactor met amper kernafval, kernfysicus Nathal Severijns: "Kan bij ons ook"

In ons land discussiëren politici fel over het energievraagstuk. Moeten we onze oude kerncentrales sluiten en gascentrales bouwen tot we volledig op groene energie kunnen overschakelen? Of zijn onze centrales veilig genoeg om ze nog een paar jaar langer open te houden? "Er wordt vanuit ideologie te dogmatisch gedacht over hoe we kernenergie op een verantwoorde manier kunnen toepassen", vindt kernfysicus aan de KU Leuven Nathal Severijns.

Volgens Severijns kan een nieuwe vorm van kernenergie ons, samen met hernieuwbare energie, namelijk perfect voorzien van elektriciteit met een lage ecologische voetafdruk. In de buurt van Chinese stad Wuwei opent binnenkort zo'n kernreactor van de toekomst. Het gaat om een kleinere reactor die werkt met thorium in plaats van uranium. Hij gebruikt ook een ander koelmiddel en produceert amper kernafval. Maar hoe werkt dat dan precies?