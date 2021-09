Chinees in Ecuador opgepakt met dode zeepaardjes in bagage

De man werd opgepakt op de internationale luchthaven van Guayaquil toen hij aan boord wilde gaan van een vliegtuig naar Amsterdam. De zeepaardjes, die tot een bedreigde diersoort behoren, werden aangetroffen in vijf plastic zakken van een halve kilo die verstopt zaten in de bagage van de Chinees.

De man mag het land niet uit tot zijn proces is afgerond. De Ecuadoraanse wet voorziet een maximale gevangenisstraf van drie jaar voor misdaden tegen in het wild levende dieren, aldus het parket.



Zeepaardjes zijn populair in Azië. Veel mensen geloven dat ze het libido kunnen verhogen. Daardoor worden ze veelal gesmokkeld en voor grof geld door verkocht. De beestjes worden dan in soep of rijstwijn verwerkt. Net als bij de hoorn van neushoorns is het niet wetenschappelijk bewezen dat de zeepaardjes medicinale krachten hebben of het libido kunnen verhogen.



Er worden geregeld Aziaten onderschept die dode zeepaardjes in hun bagage proberen mee te smokkelen. Eén van de grootste vangsten was in 2017, toen een Spanjaard liefst 14.000 beestjes in een grote kist probeerde van Nederland naar China te vervoeren.