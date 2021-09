Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil ministerraad over klimaat: "Tijd om 3 versnellingen hoger te schakelen"

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau roept premier Alexander De Croo (Open VLD) op om een thematische ministerraad over de aanpak van de klimaatcrisis te organiseren. "Het is tijd om niet 1 of 2, maar 3 versnellingen hoger te schakelen in ons klimaatbeleid. Als we vandaag niet investeren zullen mijn generatie en de volgende generaties daar morgen de rekening voor betalen", zegt Rousseau.