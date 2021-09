Dave Jacobs uit Niel is Belgisch kampioen biertappen

De kersvers kampioen moet nog een beetje bekomen van een bewogen avond. "Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen. Maar nu ik zo alle berichtjes heb gelezen op mijn telefoon, begint het toch stilletjes aan door te dringen dat ik belgisch kampioen ben", zegt Dave. De opdracht bestond eruit om drie keer de perfecte pint te tappen. "Dat is niet zo simpel. Het is een ritueel dat bestaat uit 9 belangrijke stappen. Het lijkt echt makkelijker dan het is".