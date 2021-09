Dave uit Niel uitgeroepen tot beste biertapper van België

Wie graag bier drinkt, weet maar al te goed hoe belangrijk het is dat een pint goed getapt is. "Daarom is het van groot belang dat wanneer mensen bier van het vat drinken dat die pint goed getapt is en correct geserveerd wordt", legt Pieter Anciaux van AbInbev uit, de brouwerij achter het Leuvense biermerkt Stella Artois. De brouwerij organiseert de wedstrijd om dat belang extra in de kijker plaatsen, maar ook om de de horeca een hart onder de riem te steken na een moeilijke coronaperiode.