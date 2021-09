Dit is Zennah: de eerste Belgische zedenhond die sporen van sperma kan lokaliseren

Elk jaar worden er in ons land meer dan 4.000 zedenfeiten aangegeven bij de politie. Bij één op de drie is de dader in het begin onbekend. “Biologische sporen zoals sperma zijn uitermate belangrijk om zo’n dader te kunnen identificeren. Wanneer niet meteen duidelijk is of er sporen zijn en waar die zich bevinden, kan de zedenhond ingezet worden als aanvulling van de middelen die het lab van de technische en wetenschappelijke politie ter beschikking heeft.”