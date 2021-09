3 Brusselse helden krijgen monument voor onwaarschijnlijke verzetsdaad tijdens WOII: "Heel terecht, maar veel te laat"

De drie jongemannen hebben de bevrijdingsactie overleefd, maar achteraf zijn ze alledrie opgepakt. Youra werd door de nazi’s ter dood veroordeeld en is geëxecuteerd op de nationale schietbaan, waar nu het VRT-gebouw staat.

Robert heeft nog een poosje bij het Verzet gezeten en heeft nog deelgenomen aan een grote actie in Henegouwen. Hij is opgepakt en in een Duits concentratiekamp beland. Hij heeft dat overleefd, is daarna naar Congo vertrokken en heeft daar een plantage opgestart. Op latere leeftijd is hij terug naar België gekomen en in 2008 is hij overleden.

En Jean, als overtuigd communist, is ook in een concentratiekamp terechtgekomen. Ook hij heeft het overleefd en is verhuisd naar de DDR waar hij muzikant is geworden in een filharmonische orkest. Hij is overleden in 1977.