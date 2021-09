Eerste Nutteloze Borden Wandeling voor West-Vlaanderen in Ieper: Gezocht gevels voor de nutteloze bordjes

De wandelroute gaat van start in het laatste weekend van november. Het is een idee van Kamiel De Bruyne, die ook de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden oprichtte tijdens de lockdown in 2020. "Op mijn eigen gevel hangt een bordje met het opschrift 'Hier woont Barack Obama, de 43ste president van de Verenigde Staten, niet'. Maar daar kan even goed op staan "Opgelet, het lezen van dit bordje kost gemiddeld 3,5 seconde",", lacht Kamiel. Er is er al zo'n wandeling in Ninove in Oost-Vlaanderen en binnenkort ook in Hoogstraten in Antwerpen.

Kamiel De Bruyne verzint zelf de booschappen van de nutteloze bordjes, maar vraagt nu ook de hulp van Ieperlingen voor de locaties van de bordjes. "Ik zoek nog mensen, die in het centrum van Ieper wonen of werken en die zo'n bordje aan hun gevel willen. Dat kost hen helemaal niks en ze moeten het er ook niet zelf aanhangen. Ik laat me meestal inspireren door het huis of de omgeving. Het leukste is natuurlijk als ik carte blanche krijg", zegt Kamiel.

Wil jij een nutteloos bordje op jouw gevel? Laat het het dan weten op de website van de dienst toerisme van Ieper.