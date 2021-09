Familie van zwaargewonde student Dali doet oproep naar getuigen

De oom van Dali spreekt in naam van de ongeruste familie. De student is er heel erg aan toe en de politie kon hem nog niet verhoren. De jongen ligt met een zware hoofdwonde in het ziekenhuis. "We tasten in het duister over wat er gebeurd is", zegt de oom. Daarom vraagt de familie aan iedereen die iets gezien of gehoord heeft om zich te melden.