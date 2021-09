Gents woonzorgcentrum pakt uit met speciale fietsroutes voor mensen met dementie

Het woonzorgcentrum in deelgemeente Gentbrugge heeft 6 routes uitgestippeld, speciaal voor mensen met dementie. Op de tochten zijn dementievriendelijke bezienswaardigheden. Familieleden of vrienden kunnen hen meenemen en kiezen voor een korte of lange rit. Dat kan op verschillende soorten fietsen: een tandem, duofiets of rolstoelfiets. Er is zelfs ook een riksja om in vervoerd te worden. De fiets en een kaart ontlenen, zijn gratis.