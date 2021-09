Gentse expertisecentrum Paradox reist Vlaanderen rond met 2 escapegames rond dementie

"We hebben een mobiele escaperoom gemaakt, een game eigenlijk. Dus je wordt niet opgesloten in een kamer, maar bent vrij. Het ene spel is bedoeld voor professionals die met dementiepatiënten werken. Het andere is bedoeld voor vrienden en familieleden die in hun omgeving geconfronteerd worden met dementie. Of voor mensen die geïnteresseerd zijn", legt Verhelst uit. Het is dus geen spel bedoeld voor mensen die zelf dementie hebben.