Hotelschool PIVA moet leerlingen weigeren: "In derde middelbaar krijgen we te veel instroom"

Steeds meer leerlingen in het secundair kiezen voor een horeca-opleiding. De hotel- en bakkersschool PIVA in Antwerpen moet zelfs leerlingen weigeren. "Vooral in het derde en vijfde middelbaar krijgen we erg veel zij-instromers. Onze keukens zitten nu al vol", vertelt directeur Toon Veelaert op Radio 2 Antwerpen.