Huisnummers in De Panne zullen duidelijk zichtbaar moeten zijn van op straat

De nieuwe regel wordt ingevoerd na een opmerking van een brandweerman, zegt schepen van Wonen Nicolas Luyssen. "Blijkbaar hebben de hulpdiensten het soms moeilijk om te weten waar ze moeten zijn omdat sommige huisnummers zo slecht zichtbaar zijn", zegt hij. "Dat terwijl ze vaak geen tijd te verliezen hebben. Het is niet de bedoeling dat een brandweerman of een ambulancier moet uitstappen om te kijken aan welk huisnummer ze zijn, zelfs niet 's nachts of als het slecht weer is. Die huisnummers moeten gewoon goed zichtbaar zijn. En er zijn dan wel gps-toestellen die je naar het juiste huisnummer kunnen leiden, maar ook die zijn niet altijd op de meter accuraat."