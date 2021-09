Inboedel Boekenbeurs onder de hamer: "450 lopende meter boekenkasten te koop"

Slecht nieuws voor nostalgici die hopen op een stukje boekenbeurs in eigen salon: de boekenkasten worden allemaal samen geveild. "We mikken op grote steden of verenigingen. Voor hen is dit een uitgelezen kans. De instelprijs is amper 500 euro, nog geen honderdste van de eigenlijke waarde", zegt Teughels. Naast de boekenrekken worden er ook 16 paletten promomateriaal geveild, voornamelijk draagtassen. Een laatste lot waar je op kan bieden, bestaat uit tientallen laptops, IT-materiaal en koffiemachines.