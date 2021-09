JBC pleit in parlement voor betere werkomstandigheden bij kledingproducenten

20 jaar geleden ging het alleen nog maar over kinderarbeid, nu is het kader breder getrokken. "We kijken of de juiste arbeidsuren gerespecteerd worden en of de arbeiders het correcte loon krijgen. Maar ook als iemand ziek wordt, wordt die dan op de juiste manier behandeld en niet meteen ontslagen? Worden de rechten van vrouwen die zwanger zijn gerespecteerd?" zegt An Claes van JBC. "We kijken ook naar de veiligheid. Na de ramp in The Rana Plaza factory zijn we lid geworden van het Bangladesh Accord waarbij alle fabrieken terug gecontroleerd en geïnspecteerd worden zodat ze ook veilig zijn voor de medewerkers."