Kerkfabriek wil geen voetballende jongeren in park rond kerk Bevegem: "Er sneuvelen te veel ramen"

De kerkfabriek is eigenaar van een groot deel van het park rond de kerk van Bevegem. Omdat het een mooie, grote, groene ruimte is, stelt de kerfabriek het park ook ter beschikking van de gemeenschap. "We hebben toestemming gegeven aan de stad om er nieuwe speeltuigen, banken en picknicktafels te plaatsen", legt deken Vandenholen uit. "Op die manier is het park een aangenaam speelpleintje geworden voor kinderen. Het is ook een plaats waar gezinnen en bejaarden kunnen komen genieten van de rust." Volgens de kerkfabriek past voetbal niet meteen in dat plaatje.