Winkelpark Malinas opent volgende maand: "Alle hens aan dek om de winkels klaar te krijgen"

Over ruim een maand, op 28 oktober, openen de deuren van het nieuwe winkelpark Malinas. De werken zijn al een tijd bezig, maar het einde is nu in zicht. "We zitten perfect op schema. De bouwwerken zijn bijna afgerond en de handelszaken zijn volop bezig met de inrichting", zegt projectontwikkelaar Jan Du Bois. In totaal komen er 19 winkels en een restaurant in het nieuwe complex. Daarnaast komen er ook 2 supermarkten, waaronder de eerste Albert Heijn XL in Vlaanderen.